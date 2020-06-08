شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس مهنئًا الرئيس فى ذكرى تنصيبه: فى عهدك تمت إعادة بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ذكرى تنصيبه رئيسا للجمهورية.

وجاء في البرقية:

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم وللشعب المصري التهنئة بمرور ستة سنوات لتلبية سيادتكم نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، حملتم فيه على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم تحديات جسام داخليًّا وخارجيًّا وخضتم معارك حاسمة ضد الإرهاب و الفساد.

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ست سنوات تعمل وتبني بالمشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين.

فكانت الثمار تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان المصري وبسط قيم المواطنة، إذ صار المصري يفتخر بمصريته.

لقد سطرت بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري و سيذكر التاريخ أنه في عهد سيادتكم تم إصلاح وإعادة بناء وطن.