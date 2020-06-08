شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تفتح باب الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة للمراقبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، المدارس التي سيتم تقديم طلبات الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة، للملاحظين ومراقبى اللجان، للتخفيف عنهم نظرا لجائحة كورونا، وفقا للإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير التربية والتعليم.

وأعلن خالد حجازى، مدير تعليم الجيزة، أنه تم الإعلان عن الاعتذارات للثانوية العامة فى عدد من المدارس وذلك لمنع الازدحام والحرص على التباعد واتخاذ كافة التدابير الوقائية الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على جميع مديرى الإدارات التعليمية بضرورة متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات ، واستمرار أعمال التعقيم باللجان والمدارس.

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وأوضح حجازى أنه تم تخصيص المدرسة السعيدية الرياضية لاعتذارات الرجال، ومدرسة الجيزة الإعدادية مخصصة لاعتذارات للسيدات، وذلك من يوم الاحد الموافق 14 – 6 منعا للازدحام وفق الجدول التالى..

الأحد 14- 6 إدارة جنوب ، الهرم ،العمرانية ،بولاق ،كرداسه - الواحات، الشيخ زايد ،اطفيح

الاثنين 15- 6 ادارة الدقى، العجوزه ، أوسيم ،الوراق ،منشأة القناطر ، أكتوبر

الثلاثاء الموافق 16- 6 إدارة العياط ،شمال ، ابو النمرس ،الحوامدية ،الصف ،البدرشين .

الأربعاء 17 – 6 مخصص للذين تخلفوا فى تقديم الاعتذارات من جميع الإدارات عن الجدول السابق .

كان أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة لعقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 21 يونيو الجارى فى 56 ألف لجنة فرعية، ويتم تأمين اللجان من الخارج بمعرفة أفراد الشرطة، واللجنة تضم 14 طالبا ويطبق فيها التباعد بين الطلاب بمسافة متر ونصف، ويتم توزيع 33 مليون كمامة على الطلاب والعاملين و7 مليون جاونتى، كما يتم تعقيم اللجان ووحدات الكونترول بشكل يومى وتوفير بوابات للتعقيم، واجراء الكشف علي الجميع من خلال كاشف حرارة أمام كل لجنة، ويسمح للطالب فقط بالدخول إلى لجنة الامتحان الذى لا تظهر عليه أى مشكلات صحية.