شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: وضع الخطة الاستراتيجية للتدريب المهنى فى مصر وأولوية للفئات المهمشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، اليوم الإثنين، على توصيات وزارة القوى العاملة بزيادة المخصصات المالية بالباب السادس لبعض المشروعات التى تنفذها الوزارة، ومنها مشروع إنشاء مركز التدريب المهنى الصالحية بمحافظة الشرقية، وتطوير منظومة التدريب عن بعد (أون لاين) فى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك بعد أن استعرض ممثلو وزارة القوى العاملة بنود مشروع مقترح بموازنة ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديرياتها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية للعام المالى 2020/2021.

وأشادت لجنة القوى العاملة رئيساً وأعضاءً بالبرلمان، بأداء وزارة القوى العاملة، وما قدمته الوزارة خلال العام المالى الحالى 2019/2020 فى منظومة تطوير التدريب المهنى، موجهة الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على كل المجهودات التى بذلتها الوزارة فى هذا الخصوص والعمل على أرض الواقع لنعبر بمصر فى أزمة كورونا إلى بر الأمان.

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من جانبه وجه وزير القوى العاملة شكره وتقديره للجنة رئيسا وأعضاء على إتاحة الفرصة لمسئولى وزارة القوى العاملة لعرض مقترحاتها بموازنة ديوان عام الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية للعام المالى 2020/2021.

وأكد سعفان فى تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة تقوم بدور رائد فى وضع الخطة الاستراتيجية للتدريب المهنى فى مصر ، حيث تركز برامج التدريب المهنى التى تقدمها على البعد الاجتماعى، وتعطى الأولوية فى التدريب للفئات الأولى بالرعاية والفئات المهمشة التى قد لا تحظى بفرص تدريب فى مراكز التدريب التابعة للقطاعين العام والخاص، وذلك من خلال 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، منها 38 مركزاً ثابتاً يجرى حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية فى 7 مراكز بها للتدريب على المهن والحرف التى يحتاجها سوق العمل، لافتا إلي أنه سوف يتم افتتاح أول مركز بعد تطويره ويطلق عليه "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" بحي الشرابية بمحافظة القاهرة قريبا، ثم يتم افتتاح باقى المراكز تباعا بمختلف المحافظات، كما يوجد 3 وحدات تدريبية ثابتة.

وقال سعفان: إن الوزارة قامت بتطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع، وكانت هذه الوحدات مهملة منذ تسعينيات القرن الماضى، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة باستكمال خطة منظومة التدريب وتطوير وحدات التدريب المتنقلة بعد غروب وباء فيروس كورونا، فضلا عن تطوير منظومة التدريب عن بعد (أون لاين) فى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.