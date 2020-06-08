ألقى عليه "كتل حجرية".. حبس تاجر مخدرات بتهمة قتل موظف بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة منشأة ناصر، اليوم الإثنين، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل موظف بمبنى ماسبيرو، بعدما تدخل الأخير لفض مشاجرة بين المتهم وسائق "توك توك".

بدأت تفاصيل الواقعة، بنشوب مشاجرة مساء الخميس قبل الماضي، بين سائق "توك توك"، وتاجر مخدرات يدعى "جمال" الشهير بجمال "إمبز" لرفض الأخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه يدعي"علاء.أ. ع" 50 سنة، موظف، تدخل لفض المشاجرة، فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب ثم صعد أعلى منزله وألقى عليه كتل من الأحجار سقطت إحداها على رأسه فأودت بحياته.