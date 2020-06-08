أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب بقيمة 537 ألف جنيه في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب (بضائع أجنبية الصنع- لوازم مواسير) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي537 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 14 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، انتهاء فترة التصريح، عدم ارتداء كمامة).

كما نجحت الحملات في تنفيذ 127حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 266 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية.

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