رحلة أمن الجيزة للإيقاع بمروجي الـ"الأيس والبودر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة؛ لفرض السيطرة الأمنية بشوارع الجيزة، والتصدي لمروجي المواد المخدرة؛ حرصا على حياة المواطنين لاسيما الشباب.

خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أسفرت جهود ضباط مكافحة المخدرات بالقطاع بقيادة العقيد محمد حامد عن ضبط 46 متهما بالاتجار في المخدرات وحالتي تعاطي.

وبلغ إجمالي المضبوطات (2075 جرام حشيش - 452 قرصا مخدرا - 1034 جرام هيروين - 680 جرام شادو - 150 جراما من مخدر الأيس - 1070 جراما من مخدر الإستروكس - 60 جراما بودر).

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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