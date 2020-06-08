تخلال شهر.. ضبط 34 تاجر مخدرات لقيامهم بغسـل 830 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، خلال شهر مايو 2020، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (34 عنصر إجرامي) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وأفادت التحريات محاولة المتهمين، غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء عقارات وسيارات ، بقصد اخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قُدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي (830 مليون جنيه) تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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