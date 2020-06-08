مباحث التموين تضبط 9 منشآت و6 مخابز مخالفة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 75 قضية متنوعة.

أبرز المخالفات جاءت بضبط 9 منشآت بدون ترخيص، 12 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و6 مخالفان إنتاخ خبز غير مطابق للمواصفات و32 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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