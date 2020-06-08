تأكيدًا لدور مصر التاريخي.. البرلمان يوافق على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان؛ حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة "كاف" وجهوده؛ لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، وفقًا لنصوص النظام الأساسي لـ"كاف"، بناءً على استعداد "كاف" الذي تم تأسيسه في 1957 في الخرطوم- السودان؛ لمواصلة وجوده التاريخي في مصر وبالتعاون معها.

وجاء تقرير لجنة الشباب والرياضة بأن الاتفاقية المعروضة تأتي تأكيدًا لدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها مقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتدادًا للموقع المصري الريادي في إفريقيا ليس فقط على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، بل والرياضية أيضًا، لا سيما في مجال كرة القدم كون مصر أول دولة تفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1957، وكذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس بسبع بطولات.

وأكدت اللجنة المختصة أن عقد تلك الاتفاقية يؤكد حرص مصر على تقديم كل التسهيلات والتجهيزات لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأن هناك جهودًا حثيثة بذلت من الدولة المصرية؛ من أجل التصدي لمحاولات نقل مقر "كاف" خارج مصر في إطار خطة الدولة لدعم مقرات الاتحادات الدولية في مصر برصد ميزانية لهذا البند، وتقديم جميع التسهيلات، لا سيما أن وجود مقر اتحاد قاري يمثل إضافة قوية وينعش الاقتصاد، بجانب الترويج للسياحة وعدد من المزايا المهمة.