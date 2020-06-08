القبض على مدير الشؤون القانونية لمنشأة القناطر في قضية رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر، لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 ألف جنيه من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد ٢١ "فيلا" سكنية اقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر.
وقالت الرقابة المالية في بيان إنه جاري التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة المختصة.
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