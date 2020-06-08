عدسة الخليج 365 ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم وتصوير محمود بكار:
حرص العديد من المواطنين على ارتداء الكمامات أثناء سيرهم في الشوارع القاهرة، كبار وصغار، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ورصدت عدسة "الخليج 365" حركة المواطنين في الشوارع، ومدى التزامهم بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات فيما بينهم.
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