نقابة الأطباء تنعي طبيب أطفال توفى بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة، والذي توفي في الرعاية المركزة بمستشفى السلام إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد. ودعت النقابة، في بيان اليوم الاثنين، الله أن يتقبله من الشهداء ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. ​

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