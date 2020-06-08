تشريعية البرلمان توافق على تشكيل القوائم الانتخابية بالقانون الجديد.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب إيهاب الطماوي على نص المادة الخامسة بمشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وتتعلق المادة بتشكيل القوائم الانتخابية، وجاء نص المادة بأنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية:

- على الأقل 3 مترشحين من المسيحيين.

- 2 من العمال والفلاحين.

- 2 من الشباب.

- مترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم.

- 21 امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعد الأعداد والصفات الآتية:

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- على الأقل 9 مترشحين من المسيحيين.

- 6 من العمال والفلاحين.

- 2 من الشباب.

- 3 من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- 3 من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم.

- 50 امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب. كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. ويتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

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