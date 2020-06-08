بـ2.9 مليون دولار.. البرلمان يوافق على منحة كورية لتطوير مكتب براءات الاختراع

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص الاتفاقية على تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2.9 مليون دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020.

وتهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع بعنوان "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، وذلك لتحقيق الآتى:

- تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري، وذلك عن طريق استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت ونظام البحث في البراءات للفحص.

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- تسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة.

- تحسين نظام إدارة براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع من خلال إنشاء: بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، نظام اتصالات ما بين الخدمة الإلكترونية والنظام المعتمد الحالي، ونظام بحث النص الكامل لبراءات الاختراع.

- إتاحة برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى وتدريب مسئولي المكتب في جمهورية كوريا.