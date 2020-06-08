مصر | بحوزته 18 قطعة حشيش.. حبس سائق لاتجاره في المخدرات بالصف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزته 18 قطعة حشيش.. حبس سائق لاتجاره في المخدرات بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدر بمنطقة الصف، وضبط بحوزته 18 قطعة حشيس.

وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

بداية الواقعة، بتلقي اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس المباحث، عن قيام سائق، مقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءت القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة العقيد محمد علي، مفتش مباحث شرق الجيزة، وضبطه حال استقلاله سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية"، وعثر بحوزته على 18 قطعة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.