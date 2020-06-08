أخبار مصر | فريق هندسة الأزهر يصنع كابينة تعقيم ذكية لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق هندسة الأزهر يصنع كابينة تعقيم ذكية لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت جامعة الأزهر، أن فريق بكلية الهندسة تمكن من تصنيع أول كابينة تعقيم ذكية بمبني الأمانة العامة للجامعة بحضور ومتابعة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ورئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط والمشرف العام على قطاع المستشفيات.
وشارك رئيس الجامعة في ورشة العمل التي جمعته بفريق التصميم للكابينة الذكية، وقد طرح عددا من الأسئلة حول كابينة التعقيم الذكية كونها ليست للتعقيم فقط بل تحمل مزايا عديدة، من هذه الأسئلة: ماذا لو كان الزائر مريض محتمل بفيروس كورونا فكيف يمكن الكشف عنه وتنبيهه وعدم اختلاطه بالجامعة؟ كذلك ما هي وسائل الاستدلال عن ذلك؟ وكيفية تعامل الكابينة مع حالة الزائر؟ أيضا الكابينة تعمل على تطهير الزائر بالكامل ولكن ماذا عن اليدين حيث أنه سوف يستخدم يديه في كافة إجراءات التعامل؟.
وحث رئيس الجامعة خلال متابعته لمراحل تنفيذ هذا الإنجاز الوقائي الكبير على مراعاة الجانب الجمالي للكابينة بجانب الجانب التقني، على أن تعبر هذه الكابينة عن جامعة الأزهر وعن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كذلك أن تكون الكابينة صديقة للبيئة، فلا ينتج عنها أي مصادر للتلوث السمعي أو البصري ولا احتمالية نقل العدوى.
من جانبه أوضح الدكتور الجندى شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ورئيس الفريق، أن الكابينة تميزت بعدة مميزات منها: تعقيم ذاتي ذكي لليد بدون تلامس، وقياس ذاتي لدرجة حرارة ذكي للزائر وبدون تلامس باستخدام حساسين للحرارة والمسافات، مع جهاز تحكم يضم وحدة تصوير للزائر المحتمل إصابته بفيروس كورونا تظهر صورة الزائر على شاشة مع حفظ الصورة في ذاكرة إلكترونية، بالإضافة إلى جهاز إنذار صوتي ومرئي للتعريف بالمصاب المحتمل، إضافة إلى وجود وحدة تعقيم ذاتي تضم عدة مخارج لتعقيم الزائرين تغطي كافة إجزاء الجسم دون عمل تشويه للملابس.
وأشار إلى أنه يوجد للكابينة نموذجين أحدهما مصنوع من الإستيل المدهون إلكتروستاتیك والمقاوم للصدأ والتآكل، والآخر من الألمونيوم الجيد، كما أن الوحدتان خفيفة وسهلة الحمل وآمنة وفعالة، يعمل التعقيم داخلها بدون أي تلامس مع جسم الإنسان.
كما أن التصميم يحتوي على نموذجين للتعقيم أحدهما باستخدام طلمبات المياه والآخر باستخدام ضاغط موزع الهواء لكي تناسب جميع أجواء الاستخدام سواء كان متوسط وكثيف الزيارات، وتحتوي على خزان مادة التعقيم بسعة ٦۰ لتر وبالتالي يمكنه تعقيم ٦۰۰۰ شخص، مع إمكانية ضبط معدل التعقيم بحیث یتم خلال ۳ أو ٥ أو ۷ أو ۱۰ ثواني، وكذلك ضبط توزیع رذاذ سائل التعقيم على كامل مساحة الوحدة، كما أن الكابينة بها عداد إلكتروني لعدد الزائرين (عد المعقمين).
وأعلن أنه بعد تنفيذ الكابينة وعمل دائرة تحكم ذكية خاصة بجامعة الأزهر (صنعت بجامعة الأزهر) تم تثبيتها وعملها بمقر إدارة الجامعة في وجود العديد من قيادات الجامعة، ثم قام الفريق بتقديم رؤي ومقترحات جديدة لجعل عملية التعقيم بسيطة وآمنة باستخدام طريقة ديجيتال وكذلك سهلة الصيانة٬ وعلي أثر ذلك قام فريق العمل بإهداء تلك الكابينة لجامعة الازهر علي نفقتهم الخاصة متمنين لجامعتهم العريقة مزيدا من التقدم كما شكروا قيادات الجامعة على تشجيعهم المستمر وحرصهم الدائم على حل الأزمة الحالية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".