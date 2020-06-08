أخبار مصر | برلمانية تحذر من عمليات النصب على المواطنين بشأن علاج كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تحذر من عمليات النصب على المواطنين بشأن علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتقدمت النائبة، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عمليات نصب تمارسها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إيجاد علاج لفيروس كورونا دون تحرك الأجهزة المعنية

وأضافت أن هذه الصفحات، تدعي إمكانيات العلاج بالأعشاب والطب البديل والطب النبوي، وغيرها من المسميات بدعوى الوقاية مرة، والعلاج مرة أخرى، من فيروس كورونا المُستجد «كوفيد- 19».

ونوهت بأنه مع الأزمة الحالية، ولقلة وعي المواطنين، انساق بعضهم خلف تلك الصفحات، لتحصين نفسه من الإصابة، بتناول الأعشاب التي تُعلن عنها، في حين حذر المتخصصون منها، واعتبروها مُجرد نوع من الاحتيال والنصب الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة هذه الصفحات والقائمين عليها، وكذلك محلات العطارة التي تسوق لهذا الأمر أيضا، نظرا لخطورة ما يتم ترويجه على صحة المواطنين من ناحية، وتضمنه عملية نصب واضحة على المواطنين.

كما طالبت بتكثيف الحملات الموجهة للمواطنين ضد هذا الأمر، حتى يتم تحصينهم ضد هذه الدعاية والصفحات.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا. تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 39 Advertisements وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة. وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 34079 و1237 حالة وفاة وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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