أخبار مصر | صرف 77 ألف جنيه لرعاية 33 عاملا بالوادي الجديد

صرفت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، 77 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية لـ 33 عاملا غير منتظم، من المسجلة بوحدة العمال بالمديرية.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من أحمد حسين طليب مدير المديرية تضمن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بتعيين 4 عمال بالقطاع الخاص والاستثماري ، وبلغ المسجلين من خلال شهادات القيد (كعب العمل) 28 راغبا في العمل منها 12 إناثا والباقي ذكورا.

كما قامت المديرية بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة بتشكيل غرفة عمليات تتولى مهام متابعة الأوضاع العمالية والإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير فى منشآت القطاع الخاص لمنع تفشى فيروس كورونا، ، وفي هذا الإطار تم التفتيش علي تعقيم وتطهير 96 منشأة تعمل في مختلف المجالات ، وذلك من خلال مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية.

لجنة برلمانية توافق على زيادة المخصصات المالية لبعض المشروعات

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، اليوم الأثنين، على توصيات وزارة القوى العاملة بزيادة المخصصات المالية بالباب السادس لبعض المشروعات التى تنفذها الوزارة، ومنها مشروع إنشاء مركز التدريب المهنى الصالحية بمحافظة الشرقية ، وتطوير منظومة التدريب عن بعد (أون لاين) فى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.

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جاء ذلك بعد أن استعرض ممثلو وزارة القوى العاملة بنود مشروع مقترح بموازنة ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديرياتها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية للعام المالي 2020/2021 .

وأشادت لجنة القوى العاملة رئيساً وأعضاءً بالبرلمان، بأداء وزارة القوى العاملة، وما قدمته الوزارة خلال العام المالى الحالى 2019/2020 فى منظومة تطوير التدريب المهنى، موجهة الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على كل المجهودات التي بذلتها الوزارة في هذا الخصوص والعمل على أرض الواقع لنعبر بمصر في أزمة كورونا إلى بر الأمان.

من جانبه وجه وزير القوي العاملة شكره وتقديره للجنة رئيسا وأعضاء على إتاحة الفرصة لمسئولي وزارة القوي العاملة لعرض مقترحاتها بموازنة ديوان عام الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية للعام المالي 2020/2021 .

وأكد سعفان في تصريحات صحفية اليوم ،أن الوزارة تقوم بدور رائد فى وضع الخطة الاستراتيجية للتدريب المهنى فى مصر ، حيث تركز برامج التدريب المهنى التى تقدمها على البعد الاجتماعى ، وتعطى الأولوية فى التدريب للفئات الأولى بالرعاية والفئات المهمشة التى قد لا تحظى بفرص تدريب فى مراكز التدريب التابعة للقطاعين العام والخاص ، وذلك من خلال 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة ، منها 38 مركزاً ثابتاً يجرى حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية في 7 مراكز بها للتدريب على المهن والحرف التى يحتاجها سوق العمل، لافتا إلي أنه سوف يتم افتتاح أول مركز بعد تطويره ويطلق عليه "شهداء الكتيبة 103 صاعقة" بحي الشرابية بمحافظة القاهرة قريبا ، ثم يتم افتتاح باقي المراكز تباعا بمختلف المحافظات، كما يوجد 3 وحدات تدريبية ثابتة.

وقال سعفان : إن الوزارة قامت بتطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع ، وكانت هذه الوحدات مهملة منذ تسعينيات القرن الماضي ، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر .

ومن المقرر أن تقوم الوزارة باستكمال خطة منظومة التدريب وتطوير وحدات التدريب المتنقلة بعد غروب وباء فيروس كورونا، فضلا عن تطوير منظومة التدريب عن بعد (أون لاين) فى المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.