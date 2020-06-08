زيادة عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

قام مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية الدكتور عبد الفتاح العاصي بالتأكيد على أنه هناك زيادة في عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة فوصل عدد الفنادق إلى 125 فندق بدلاً من 172 فندق.

وأكد على أن هناك حوالي 15 فندق في أربعة محافظة وهما كلاً من الإسكندرية والقاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء قاموا بالحصول على شهادة السلامة التي تم اعتمادها من كلاً من وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية وذلك بعد ما تم التأكد بشكل نهائي من التزام الفنادق بجميع الضوابط والإرشادات التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار تبعاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.