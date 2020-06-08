تفقد رئيس السكة الحديد لمطابع الهيئة في السبتية

قام رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدكتور أشرف رسلان بتفقد جميع مطابع السكة الحديد في مدينة السبتية وذلك من أجل التأكد من أن العمل يسير بشكل جيد والتأكد من أن العاملين يعملون بشكل جيد وملتزمين بجميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الهيئة.

وفي خلال الزيارة قام بتوجيه رسالة للارتقاء بنظام النظافة الخاص بورش المطبعة كما أنه أكد على ضرورة الالتزام بتركيب جميع الماكينات وطالب منهم العمل على تستيف الكهنة والخردة داخل المطبعة بصورة كاملة من أجل أن يتحرك العاملين بشكل سهل وسريع دون أن يعقهم أي أمر عن استكمال العملية كما أنه طالب من المهندسين أن يكونوا حريصين على المظهر الداخلي للورشة.