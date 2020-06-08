تفقد رئيس جامعة الأزهر لمستشفى الزهراء

قام رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، ويرافقه في ذلك نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات الدكتور محمود صديق ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات الدكتور مصطفى عبد الغني بالعمل على القيام بزيارة لمستشفى الزهراء الجامعية من أجل التأكد من استعداها لاستقبال جميع المرضى المصابين بفيروس الكورونا خلال الأيام القادمة.

وقام رئيس جامعة الأزهر بالتأكيد على دور الأطباء وفريق التمريض في جامعة الأزهر وأكد أنهم يقفون مع الدولة بجدية تبعاً للإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة لحماية جميع المواطنين من الإصابة بالفيروس وكان في استقبال عدد كبير من الأطباء على رأسهم عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتورة هناء العبيسي والدكتور محمود مبروك.