نصائح لحماية المواطنين من النصب العقاري

انتشر في الفترة الأخيرة عدد وقائع من عمليات النصب العقاري فالإعلانات الكاذبة أصحبت تلعب دوراً بارزاً في عملية النصب العقاري على جميع المواطنين، فحذر عضو مؤسس باتحاد مطوري القاهرة الجديدة المهندس مصطفى الجلاد من الوقوع فريسة للنصب وأعلن بعض النصائح لتجنب الوقوع في عمليات النصب العقاري.

يجب اللجوء لشركات ذات سمعة طيبة ومسبوق عملها ومجربة، الابتعاد عن السماسرة وعدم الوثوق فيهم نهائياً لأن أغلبهم لم يكن مرخص نهائياً، كما أنه من الأفضل أن يتم اللجوء إلى جهاز تنمية المدينة الخاص بالمشروع من أجل الاستفسار بشكل أوضح، الابتعاد عن الشقق السكنية الغير مرخصة بالتحديد لو داخل عمارة مخالفة للقوانين أو ذو أدوار سكنية مرتفعة للغاية في الأغلب تكون مخالفة للقانون ويتم هدمها.