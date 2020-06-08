إلغاء مطار القاهرة لاختبارات الدم للمسافرين

قامت سلطات الحجر الصحي ابتداء من يوم السبت في مطار القاهرة الدولي بالقيام بإلغاء الاختبارات المتعلقة باكتشاف الأشخاص المصابين بفيروس الكورونا للأشخاص القادمين من الخارج، وذلك فور لحظة وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي وليس مطار القاهرة فقط بل جميع المطارات.

وأكدت مصادر موثوقة من داخل المطارات أن يتم الاكتفاء فقط بقياس درجة الحرارة لجميع الركاب وجاء ذلك تبعاً لخطة الدولة لإعادة حركات الطيارات دون حصول أي ضرر لجميع المواطنين، وأكد المصدر أن الأطباء تحت إشراف مدير الحجر الصحي الدكتور حازم حسين اكتفت بفحص الركاب من الناحية الظاهرية وقياس درجة حرارته وتوقيعهم على إقرار الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد أن يقوموا بمغادرة القاهرة.