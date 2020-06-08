تطهير المبنى الإداري في قطاع المتاحف في منطقة لاظوغلي

تستمر وزارة السياحة والآثار في حملة التعقيم والتطهير الخاصة بالمبنى الإداري في قطاع المتاحف بلاظوغلي وذلك الأمر يعتبر من أهم الإجراءات للحرص على صحة وسلامة جميع العاملين في الوزارة وجاء ذلك تبعاً لجميع الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس الكورونا.

وكانت هذه الحملة قائمة على تطهير جميع المكاتب الإدارية والممرات والإدارات وجميع الأبواب والمصاعد الكهربائية ومن الجدير بالذكر أن جميع أعمال التعقيم تمت تبعاً لجميع الإرشادات الدولية مع العلم أنه تم استخدام أدوات معتمدة وجيدة من وزارة الصحة والسكان وعلى الجميع أن يلتزموا بجميع الإجراءات الوقائية تجنباً للإصابة بفيروس الكورونا والحرص على سلامة الجميع بطرق آمنة وجيدة تحميهم من أي خطر.