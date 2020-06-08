شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى يوجه الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.





التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتيازقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيكون باجتياز أو عدم اجتياز فقط، موضحا أنه ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة. التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتيازقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيكون باجتياز أو عدم اجتياز فقط، موضحا أنه ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهرضخت الشركة الشرقية للدخان نحو 20.8 مليار سيجارة محلية وأجنبية فى الأسواق خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى فى الفترة من يناير 2020 حتى نهاية مارس 2020. 20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهرضخت الشركة الشرقية للدخان نحو 20.8 مليار سيجارة محلية وأجنبية فى الأسواق خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى فى الفترة من يناير 2020 حتى نهاية مارس 2020.

مدبولى: تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعدترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسى المقبل فى ظل أزمة جائحة" كورونا "، حضره الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية على مدار الأسبوع الجارى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 2 لـ 3 درجات.



مدير مركز خدمات نقل الدم: التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء مدير مركز خدمات نقل الدم: التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء كشف الدكتور إيهاب سراج الدين مدير مركز خدمات نقل الدم القومى أنه يمكن للمتعافين من كورونا التبرع بالبلازما بعد 14 إلى 28 يوم من التعافى وتابع: فى هذه الفترة تكون الأجسام المضادة فى الدم نشطة وفى أفضل حالاتها .



الداخلية تضبط 5 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية الداخلية تضبط 5 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5050 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



وزيرة الصحة: استقرار فى عدد حالات الإصابة وتراجع نسب وفيات فيروس كورونا وزيرة الصحة: استقرار فى عدد حالات الإصابة وتراجع نسب وفيات فيروس كورونا كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن استقرار عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 "فيروس كورونا" المستجد"، وتراجع نسب الوفيات، مرجحة ذلك إلى بعض الأسباب منها اعتماد البروتوكول الجديد والذى يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة، فضلا عن انضمام 320 مستشفى ما أسهم فى استيعاب الزيادة التى حدثت فى نهاية رمضان وأول العيد".



الداخلية تكشف 34 تاجر مخدرات غسلوا 830 مليون جنيه فى العقارات خلال شهر الداخلية تكشف 34 تاجر مخدرات غسلوا 830 مليون جنيه فى العقارات خلال شهر اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 34 عنصرا إجراميا لغسلهم 830 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. Advertisements

اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحىكشفت اللجنة العلمية لوضع بروتوكولات علاج كورونا عن أهمية حرص المواطنين على تعزيز مناعتهم مؤكدة أن المناعة هى خط الدفاع الأول للبشر ضد الفيروس وأشارت إلى أهمية رفع الوعى لدى المواطنين.





مستشار الرئيس: "مش كل عيان بكورونا يصلحه البلازما.. وسنطلب لقاح اكسفورد"كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن أن مصر ستطلب لقاح شركة الأدوية متعددة الجنسيات أسترازينيكا وجامعة اكسفورد للتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعلومات المؤكدة تكشف وصول الشركة إلى المراحل النهائية لإنتاج التطعيم وبنسبة نجاح كبيرة خلال سبتمبر 2020، بإنتاج 400 مليون جرعة وتوزيعها بالعدل على جميع أنحاء العالم بسعر التكلفة دون هامش ربح". مستشار الرئيس: "مش كل عيان بكورونا يصلحه البلازما.. وسنطلب لقاح اكسفورد"كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن أن مصر ستطلب لقاح شركة الأدوية متعددة الجنسيات أسترازينيكا وجامعة اكسفورد للتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعلومات المؤكدة تكشف وصول الشركة إلى المراحل النهائية لإنتاج التطعيم وبنسبة نجاح كبيرة خلال سبتمبر 2020، بإنتاج 400 مليون جرعة وتوزيعها بالعدل على جميع أنحاء العالم بسعر التكلفة دون هامش ربح".

عضو بالأطباء: وفاة 5 أطباء بعد إصابتهم بكورونا.. وارتفاع العدد لـ 52 شهيداقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 52 طبيبا، بعد إعلان وفاة 5 أطباء اليوم الإثنين، هم: الدكتور محمود الفولى أستاذ الفارما طب بنها، الدكتور هشام عبد الحميد استشارى الأطفال حلوان، الدكتور محمد عبد الحكيم، استشارى الباطنه حلوان، والدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات بالأقصر، والدكتور نبيل خليفة أستاذ العظام طب عين شمس، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته. عضو بالأطباء: وفاة 5 أطباء بعد إصابتهم بكورونا.. وارتفاع العدد لـ 52 شهيداقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 52 طبيبا، بعد إعلان وفاة 5 أطباء اليوم الإثنين، هم: الدكتور محمود الفولى أستاذ الفارما طب بنها، الدكتور هشام عبد الحميد استشارى الأطفال حلوان، الدكتور محمد عبد الحكيم، استشارى الباطنه حلوان، والدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات بالأقصر، والدكتور نبيل خليفة أستاذ العظام طب عين شمس، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته.

صور.. تركيب أول كابينة تعقيم ذكية لمواجهة أزمة كورونا بجامعة الأزهرأعلنت جامعة الأزهر تصنيع أول كابينة تعقيم ذكية بمبنى الأمانة العامة للجامعة بعد اعتماد الكابينة التجريبية الأولى، وأوضح أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور الجندى شاكر الجندى رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بنات، والدكتورعلى البيلى وكيل كلية الهندسة بنات، والدكتور رجب محمد الصغير بقسم الهندسة الكهربية كلية الهندسة بنات ٬ أن كابينة التعقيم الذكية تتميز بالآتي: صور.. تركيب أول كابينة تعقيم ذكية لمواجهة أزمة كورونا بجامعة الأزهرأعلنت جامعة الأزهر تصنيع أول كابينة تعقيم ذكية بمبنى الأمانة العامة للجامعة بعد اعتماد الكابينة التجريبية الأولى، وأوضح أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور الجندى شاكر الجندى رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بنات، والدكتورعلى البيلى وكيل كلية الهندسة بنات، والدكتور رجب محمد الصغير بقسم الهندسة الكهربية كلية الهندسة بنات ٬ أن كابينة التعقيم الذكية تتميز بالآتي:

وزير الكهرباء يعلن غدا خطة هيكلة الأسعار الجديدة فى مؤتمر صحفىأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 غدا الثلاثاء فى موتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة.





التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجينترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا؛ لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسى المقبل فى ظل أزمة جائحة كورونا، حضره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





كاتب كويتى: مصر العروبة هى الدم الذى يسرى فى عروق كل عربى ومسلمقال الكاتب الكويتى سعد النشوان، أن مصر العروبة، تمثل الدم الذى يسرى فى عروق كل عربى ومسلم، مؤكدا أن المصريين ليس لهم إلا كل احترام من إخوانهم الكويتيين.





انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية المجتمع بمنحة من الاتحاد الأوروبىأعلنت وزارة التعاون الدولى والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بداية المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية بمنحة 111 مليون جنيه، ووقع جهاز تنمية المشروعات فى إطار المرحلة الثانية اتفاقات أطر عمل مع خمس محافظات مصرية لدعم توفير وتحسين خدمات المرافق المجتمعية بما فيها شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى ورصف وتمهيد الطرق الفرعية وانشاء وتطوير المدارس والعيادات الصحية ومراكز الشباب.





وزير الإسكان يستعرض إنجازات 6 أعوام بمختلف القطاعات فى عهد الرئيس السيسىاستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، والتى تم تنفيذها خلال الفترة منذ 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.





لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطواتأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد الغير مضافة إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.





كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟يعد القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من التشريعات التى تحظى باهتمام شعبى كبير، خاصة وأنه يتعلق بملف حيوى، وتضمن القانون العديد من التيسيرات للمواطنين، كما راعى المشرع البعد الاجتماعى، وذلك فى خطوة للقضاء على النمو العشوائى ووقف البناء المخالف.







5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع 5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيا على المشروع وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى يأتى أعمالا للتعديلات الدستورية الأخيرة التى نصت على وجوده.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى بأسوان 45 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.