شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تركيب أول كابينة تعقيم ذكية لمواجهة أزمة كورونا بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر تصنيع أول كابينة تعقيم ذكية بمبني الأمانة العامة للجامعة بعد اعتماد الكابينة التجريبية الأولى، وأوضح أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور الجندي شاكر الجندى رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بنات، والدكتورعلى البيلي وكيل كلية الهندسة بنات، والدكتور رجب محمد الصغير بقسم الهندسة الكهربية كلية الهندسة بنات ٬ أن كابينة التعقيم الذكية تتميز بالآتي:

1- تعقيم ذاتي ذكي لليد بدون تلامس وقد قدمت لجنة التصميم مقترحين لذلك.

2- قياس ذاتي لدرجة حرارة ذكي للزائر وبدون تلامس باستخدام حساسين للحرارة والمسافات.

3- جهاز تحكم يضم وحدة تصوير للزائر المحتمل إصابته بفيروس كورونا تظهر صورة الزائر على شاشة مع حفظ الصورة في ذاكرة إلكترونية. بالإضافة إلى جهاز انذار صوتي ومرئي للتعريف بالمصاب المحتمل.

4- وحدة تعقيم ذاتي تضم عدة مخارج لتعقيم الزائرين تغطي كافة إجزاء الجسم دون عمل تشويه للملابس.

5- للكابينة نموذجين إحداهما مصنوعة من الإستيل المدهون إلكتروستاتیك والمقاوم للصدأ والتآكل، والأخرى من الالمونيوم الجيد. كما أن الوحدتان خفيفة وسھله الحمل وآمنة وفعالة، يعمل التعقيم داخلھا بدون أي تلامس مع جسم الإنسان.

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6- التصميم يحتوي على نموذجين للتعقيم أحدهما باستخدام طلمبات المياه والآخر باستخدام ضاغط موزع الهواء لكي تناسب جميع أجواء الاستخدام سواء كان متوسط وكثيف الزيارات.

7- الوحدات تحتوي على خزان مادة التعقيم بسعة 60 لتر وبالتالي يمكنه تعقيم 6000 شخص.

8- إمكانية ضبط معدل التعقيم بحیث یتم خلال 3 أو 5 أو 7 أو 10 ثواني، وكذلك ضبط توزیع رذاذ سائل التعقيم على كامل مساحة الوحدة.

9- للكابينة عداد إلكتروني لعدد الزائرين (عد المعقمين)

وبعد تنفيذ الكابينة وعمل دائرة تحكم ذكية خاصة بجامعة الازهر (صنعت بجامعة الأزهر) تم تثبيتها وعملها اليوم بمقر إدارة الجامعة في وجود العديد من قيادات الجامعة ، ثم قام الفريق بتقديم رؤي ومقترحات جديدة لجعل عملية التعقيم بسيطة وامنه باستخدام طريقة ديجيتال وكذلك سهلة الصيانة٬ وعلي أثر ذلك قام فريق العمل بإهداء تلك الكابينة لجامعة الازهر علي نفقتهم الخاصة متمنين لجامعتهم العريقة مزيدا من التقدم كما شكروا قيادات الجامعة على تشجيعهم المستمر وحرصهم الدائم على حل الأزمة الحالية.