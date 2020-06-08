أخبار مصر | برلمانية تطالب ببدل واقية للقائمين على غسل ودفن ضحايا كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب ببدل واقية للقائمين على غسل ودفن ضحايا كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت دينا عبد العزيز، عضوة مجلس النواب: إن هناك أخطار جمة تلاحق القائمين على من يتولى تغسيل المتوفي في تلك الفترة، خصوصا المتوفين نتيجة إصابتهم بفيرس كورونا، وهناك من يتوفى من دون علمه بالإصابة بالفيرس، ويكون القائم على تغسيله معرض بشكل كبير للإصابة بالفيروس، ومن ثم لا بد من بحث إجراءات لحمايته وتأمينهم.
وتقدمت في بيان اليوم الاثنين، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والأوقاف بشأن ضرورة توفير بدل واقية للقائمين على عملية تغسيل ودفن المتوفيين فى فترة جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن هذه الإشكالية سببت عزوف الكثيرين عن تغسيل الميت المصاب بكورونا ودفنه خوفا من نقل العدوا مما يؤذي نفسية أسر الميت وينعكس بالسلب على سلوك المجتمع.
ونوهت بأن مركز الأزهر للفتوى سبق وأن أوضح حكم تغسيل وتكفين المَيت بمرض وبائي كـ(كورونا)، حيث شدد أنَّ الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجِنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة وخوف العدوى التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل بمخالطة المَيت المُصَاب؛ فإن كان هناك فريق متخصص في تغسيل وتكفين ودفن أمثال هذه الحالات يَعرِف إجراءات الوقاية وأحكام الشَّريعة الخاصة بهذه الأمور؛ فتوليه أمر الغُسل والتَّكفين خيرٌ وأولى.
وشددت على أن هناك حاجة ماسة لتأمين من يتولى تغسيل وتكفين المتوفين فى تلك الفتره ( فترة انتشار وباء كورزنا)، بتوفير بدل واقية لهم وتوضيح لهم إجراءات التعامل مع هذه الحالات حفاظا على أنفسهم وحرصا على ضرورة التغسيل والتكفين والدفن.
واقترحت توفير بدل واقية لمن يتولون تغسيل وتكفين الميت (أيا كان سبب الوفاة في فترة الجائحة) حفاظا على أمنهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 39
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 34079 و1237 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".