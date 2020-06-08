أخبار مصر | برلمانية تطالب ببدل واقية للقائمين على غسل ودفن ضحايا كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب ببدل واقية للقائمين على غسل ودفن ضحايا كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دينا عبد العزيز، عضوة مجلس النواب: إن هناك أخطار جمة تلاحق القائمين على من يتولى تغسيل المتوفي في تلك الفترة، خصوصا المتوفين نتيجة إصابتهم بفيرس كورونا، وهناك من يتوفى من دون علمه بالإصابة بالفيرس، ويكون القائم على تغسيله معرض بشكل كبير للإصابة بالفيروس، ومن ثم لا بد من بحث إجراءات لحمايته وتأمينهم.

وتقدمت في بيان اليوم الاثنين، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والأوقاف بشأن ضرورة توفير بدل واقية للقائمين على عملية تغسيل ودفن المتوفيين فى فترة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذه الإشكالية سببت عزوف الكثيرين عن تغسيل الميت المصاب بكورونا ودفنه خوفا من نقل العدوا مما يؤذي نفسية أسر الميت وينعكس بالسلب على سلوك المجتمع.

ونوهت بأن مركز الأزهر للفتوى سبق وأن أوضح حكم تغسيل وتكفين المَيت بمرض وبائي كـ(كورونا)، حيث شدد أنَّ الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجِنازة، ولكن في زمن انتشار الأوبئة وخوف العدوى التي تُثبِت الجهات الطِّبيَّة المختصَّة أنَّها تنتقل بمخالطة المَيت المُصَاب؛ فإن كان هناك فريق متخصص في تغسيل وتكفين ودفن أمثال هذه الحالات يَعرِف إجراءات الوقاية وأحكام الشَّريعة الخاصة بهذه الأمور؛ فتوليه أمر الغُسل والتَّكفين خيرٌ وأولى.

وشددت على أن هناك حاجة ماسة لتأمين من يتولى تغسيل وتكفين المتوفين فى تلك الفتره ( فترة انتشار وباء كورزنا)، بتوفير بدل واقية لهم وتوضيح لهم إجراءات التعامل مع هذه الحالات حفاظا على أنفسهم وحرصا على ضرورة التغسيل والتكفين والدفن.

واقترحت توفير بدل واقية لمن يتولون تغسيل وتكفين الميت (أيا كان سبب الوفاة في فترة الجائحة) حفاظا على أمنهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا.