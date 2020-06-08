أخبار مصر | انطلاق تدريب "مودة" إلكترونيا للحفاظ على التفاهم بين الزوجين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق تدريب "مودة" إلكترونيا للحفاظ على التفاهم بين الزوجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق منذ قليل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بوزارة التضامن الاجتماعي، تدريباته التفاعلية لتدريب الشباب على المحتوى التدريبي للمشروع، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويتم تنفيذ 30 تدريبا على مدار شهر يونيو عبر شبكة الإنترنت، ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب الطرق العلمية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري.

حيث يتلقى المتدرب محتوى تدريبي مكون من عدة محاور وهي: