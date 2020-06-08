أخبار مصر | عضو "صحة" البرلمان يطالب بمد سن التقاعد للأطباء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو "صحة" البرلمان يطالب بمد سن التقاعد للأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إنه سبق وتقدم بطلب مد سن التقاعد بالنسبة للأطباء قبل أزمة فيروس كورونا، خاصة وأنه يمثل خطوة مهمة في إطار توجهات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أننا في القطاع الطبي نحتاج إلى الخبرات دائما في التشخيص وتقديم العلاج، مشيرًا إلى أن الطبيب قادر على العمل واستمرار العطاء بعد سن الستين، لما يمتلكه من خبرات متراكمة على مدى سنوات عمله في الخدمة.

ونوه بأن مصر تعاني نقصا في عدد الطواقم الطبية وجائحة فيروس كورونا فتحت الباب أمام الاستعانة بالخبرات ممن خرجوا للمعاش.

وطالب، بضرورة تعديل تشريعي يقضي بمد فترة عمل الطبيب لما بعد سن المعاش، لافتا إلى أهمية أن يشمل القرار الفرق المعاونة مثل التمريض والذي يعاني هو الآخر في عجز كبير.