أخبار مصر | نقيب المحامين يدعو لجنة البت في أدلة الاشتغال للاجتماع السبت 20 يونيو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يدعو لجنة البت في أدلة الاشتغال للاجتماع السبت 20 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجتمع لجنة التقدير للبت في أدلة الاشتغال بنقابة المحامين، يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، بناء على دعوة رجائي عطية نقيب المحامين.

وقال عطية في نص الدعوة، إن الدعوة في تمام الساعة العاشرة صباحًا للنظر فيما قدم من طلبات إعادة من الزوال يتوقف الفصل فيها على تقدير أدلة الاشتغال المقدمة من الطالب، وعلى أن يراعى ترتيب تقديم الطلبات في الفحص والعرض على اللجنة الموقرة.

هذا وقامت نقابة المحامين، بتركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والنادي النهري للمحامين في المعادي، وذلك أمس الأحد.

وتهدف البوابتان لتعقيم العاملين والمترددين على مقر النقابة والنادي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها النقابة، ولجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا المشكلة بقرار من النقيب العام رجائي عطية، كما أن ارتداء الكمامة شرطا للتردد على النقابة والنادي النهري، اتساقا مع الإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع وافقت على طلب النقابة بشأن توريد كمامات ومطهرات لمواجهة الوباء.

وجديرا بالذكر أن نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية خصصت خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورونا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس.‎

وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، علي أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

ويذكر أن لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من الأستاذ النقيب رجائي عطية، قد عقدا اجتماعها الأول، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.

Advertisements

واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:

1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.

2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.

3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.

4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.

5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه.

6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.

7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.