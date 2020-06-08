أخبار مصر | البيئة: مصر تحصل على المركز 94 في الأداء البيئي العالمي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر البيئة: مصر تحصل على المركز 94 في الأداء البيئي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن حصول مصر علي المركز ٩٤ لهذا العام في ترتيب الدول وفق لدليل الأداء البيئي العالمي لعام 2020 بعد أن حققت تقدما بنسبة ٧.٧٪ في مؤشرات قياس الدليل خلال السنوات العشر الماضية وخاصة مجالات مواجهة تلوث الهواء والصرف الصحي، بينما حققت مصر تقدما في التغيرات المناخية بنسبة من ١١.٢٪ إلى ٣٨.٢٪.

ويأتي ذلك نظرا لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم تنفيذها ومنها مشروع بنبان الذي تم دعمه من صندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت فؤاد، أن هذا الترتيب يعد خطوة للأمام في ظل أعمال التنمية التي تشهدها مصر وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة الابعاد البيئية في كافة المشروعات التنموية.

وأوضحت فؤاد، ان الوزارة تقوم بمتابعة ودراسة التقارير الدولية التي تعكس الحالة البيئية في العالم عامة ومصر خاصة، وذلك في إطار سعي الدولة للارتقاء بالوضع البيئي في مصر وتحقيق الاستدامة البيئية، ويتم دراسة دليل الأداء البيئي العالمي الذي يتم إعداده وإصداره كل عامين بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، ليكون ضمن أدوات تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الأداء البيئي للدول للمساهمة في وضع السياسات والإجراءات المطلوبة لتطوير الأداء بشكل أكثر فاعلية.

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وأضافت وزيرة البيئة أن دليل الأداء البيئي لعام ٢٠٢٠ شمل عدد ٣٢ مؤشر بيئي من بينها عدد ١٢ مؤشر يستخدم للمرة الأولى، ويغطي عدد ١١ مجال بيئى وبه مجالين يدرجا في الدليل للمرة الأولى وهما ادارة المخلفات وخدمات النظم البيئية.

وأوضحت، تأثر ترتيب العديد من الدول في دليل الأداء هذا العام عن الإصدارات السابقة نتيجة التغيرات الجذرية في المؤشرات المستخدمة التي أعلنها معدي التقرير.

وأشارت فؤاد إلى إعلان فوز مصر بجائزتين دولتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام ٢٠٢٠ في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، متضمنا التمويل الذى تم اتاحته من خلال صندوق المناخ الأخضر لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر مما يساهم فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية في التصدي لآثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات واستخدام التمويل المناخي لتنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدة أن هذه الجوائز تعكس جهود مصر في دمج الأبعاد البيئية في البرامج والسياسات والمشروعات الوطنية التى يتم تنفيذها بدعم من شركاء التنمية. جدير بالذكر أن الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئي تقوم على ترتيب الدول من حيث أدائها في الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية، علما بان تقرير هذا العام يسلط الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط فى الموضوعات الخاصة بالتلوث وهو التوجه الذى بدأت فيه الحكومة منذ عام مضى وهو التركيز على محور الحد من التلوث ومحور الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل عليهم بالتوازى.

ويصنف مؤشر الأداء البيئي هذا العام عدد 180 دولة بناء على عدد من المؤشرات التي توفر مقياسا على المستوى الوطني لكيفية وضع البلدان القريبة لأهداف السياسات البيئية الثابتة، مما يوفر آلية تسلط الضوء على الدول الرائدة في الأداء البيئي وأفضل الممارسات، وقد جاءت الدنمارك في المركز الأول وتبعتها دول لوكسمبورج، سويسرا، المملكة المتحدة، فرنسا.