أخبار مصر | محافظ الجيزة: إزالة 16 عقارا مخالفا بعدة أحياء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إزالة 16 عقارا مخالفا بعدة أحياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إنه يتابع يوميا أعمال الإزالة المخالفة، بكافة الأحياء والمراكز والمدن، لسيطرة الدولة عليهم.
وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أنه تم أمس إزالة 16 عقارا مخالفا بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وكرداسة والحومدية وجنوب الجيزة.
وأشار إلى أن الأعمال شملت إزالة قصر وفيلا تحت الإنشاء بمنطقة التلاجة بكفر الحبل بحي الهرم، كما تم البدء في إزالة عقارين بمنطقة القرصاية بحي جنوب الجيزة وإزالة 5 عقارات مخالفة بحي الوراق بشارع أولاد سعودي بجور مسجد المغفرة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونوه بأنه تم إزالة عقار حتى سطح الأرض، بشارع وجيه الدكروري، بحي العمرانية، والبدء في إزالة مخالفات البناء بعقارين بشارع جمال عبد الناصر بقرية المعتمدية بمدينة كرداسة وإزالة عقارين مخالفين بمدينة الحوامدية الأول بطريق مصر أسيوط والثاني قبل كوبري أبوربع واستكمال إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية.
ولفت إلى أنه هناك مجهودات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بمراكز المحافظة، حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية البرميل ومسجد موسى بمركز أطفيح وإزالة 6 حالات بناء مخالف بقرية ميت رهينة على مساحة 1555 مترًا أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني بمركز البدرشين.
كما تم تنفيذ إزالة تعديات واسترداد 130 فدانا بمنطقة الباويطي بمركز الواحات البحرية.
ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الإجراء القانوني.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 39
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 34079 و1237 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".