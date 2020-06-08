أخبار مصر | محافظ الجيزة: إزالة 16 عقارا مخالفا بعدة أحياء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إزالة 16 عقارا مخالفا بعدة أحياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إنه يتابع يوميا أعمال الإزالة المخالفة، بكافة الأحياء والمراكز والمدن، لسيطرة الدولة عليهم.

وأضاف في تصريحات اليوم الاثنين، أنه تم أمس إزالة 16 عقارا مخالفا بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وكرداسة والحومدية وجنوب الجيزة.

وأشار إلى أن الأعمال شملت إزالة قصر وفيلا تحت الإنشاء بمنطقة التلاجة بكفر الحبل بحي الهرم، كما تم البدء في إزالة عقارين بمنطقة القرصاية بحي جنوب الجيزة وإزالة 5 عقارات مخالفة بحي الوراق بشارع أولاد سعودي بجور مسجد المغفرة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونوه بأنه تم إزالة عقار حتى سطح الأرض، بشارع وجيه الدكروري، بحي العمرانية، والبدء في إزالة مخالفات البناء بعقارين بشارع جمال عبد الناصر بقرية المعتمدية بمدينة كرداسة وإزالة عقارين مخالفين بمدينة الحوامدية الأول بطريق مصر أسيوط والثاني قبل كوبري أبوربع واستكمال إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية.

ولفت إلى أنه هناك مجهودات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بمراكز المحافظة، حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية البرميل ومسجد موسى بمركز أطفيح وإزالة 6 حالات بناء مخالف بقرية ميت رهينة على مساحة 1555 مترًا أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني بمركز البدرشين.

كما تم تنفيذ إزالة تعديات واسترداد 130 فدانا بمنطقة الباويطي بمركز الواحات البحرية.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الإجراء القانوني.