أخبار مصر | بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال "عبدالغني" في بيانه، إن هذا الاقتراح سيحقق تخفيف الضغط الطلابي في ظل تفشي فيروس كورونا، وتقليل عملية الانتقال لإجراء الامتحان، وكذلك انتقال الطلاب وأولياء الأمور خاصة وأن امتحانات مرحلة الثانوية العامة تتسم بالازدحام الشديد، بجانب التخفيف من توفير الكمامات وأدوات التعقيم مما يخفف من الأعباء الملقاة على الحكومة والوزارة لتوفير تلك الأدوات.

واقترح النائب إجراء أبحاث بالمواد التي لا يتم إضافتها للمجموع كالتربية الدينية وغيرها من المواد تخفيفًا لعدد الأيام التي يجري خلال الطلاب امتحاناتهم حيث لا تمثل تلك المواد أهمية في ظل تلك الجائحة ويمكن تخطي ذلك من خلال إجراء أبحاث في تلك المواد فور الانتهاء من إجراء الامتحانات.

واضاف: "التقليل من عدد المراقبين وهيئة التدريس المتواجدة للمراقبة مما يؤثر على تخفيف الأعباء المالية الملقاة على الحكومة والوزارة في هذا الشأن، وكذلك التقليل من حالات الازدحام والأيام التي يتواجد بها الطلاب، والتقليل من حالات الإصابة فيما بعد، هذا بالإضافة إلى إن تلك المواد التي لا تضاف إلى المجموع لا تمثل أهمية في ظل تلك الأزمة الصحية مما يستوجب البحث عن حل مناسب يتناسب وتلك الظروف الطارئة".

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".