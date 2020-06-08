مصر | بـ5 كيلو مخدرات.. سقوط 46 ديلر في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ5 كيلو مخدرات.. سقوط 46 ديلر في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط المخالفات القانونية والخارجين على القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة، تم ضبط 46 ديلر.
وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 46 قضية إتجار، و46 متهما، 2 تعاطي، و2075 جرام حشيش، و452 قرصا مخدرا، و1034 جرام الهيروين، و680 جرام الشادو، و150 جرام آيس، و1070 جرام استروكس، و60 بودر.
وفي مجال قضايا الأسلحة النارية ضبط عدد من تجار الأسلحة النارية، عثر بحوزتهم بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، و3 طبنجات، و8 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، و16 طلقة مختلفة الأعيرة.
وفي السياق نفسه، وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الأوكار الإجرامية، على مستوى المحافظة.
وأسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 34 متهما، و34 قضية إتجار وتعاطي، عُثر بحوزتهم على 1575 جرام حشيش، و124 جرام هيروين، و807 أقراص مخدرة، و1035 جرام الأستروكس، 100 جرام من الشادو.
وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 15 متهم، 15 قضية دفاع عن النفس، عُثر بحوزتهم على 12 فرد محلى الصنع 12 مم، بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، 2 طبنجة عيار 9ملم، 26 طلقة مختلفة الأعيرة.
ضبط 2 في السويس بحوزتهما 74550 كمامة واقية مجهولة
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالسويس وبحوزتهما 74550 كمامة واقية مجهولة المصدر، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس قيام شخصين (سائق، صاحب محل مأكولات) بنقل كمية كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس مستخدمان فى ذلك سيارة نقل
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المذكوران بالسيارة المشار إليها فى كمين أعد لضبطهما بطريق (القاهرةالسويس) بدائرة قسم شرطة عتاقة، وضبط بحوزتهما (عدد 74550 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 177 قطعة سلاح ناري، و223 قضية مخدرات، وتنفيذ 75426 حكما قضائيا متنوعا.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 متهما، وذلك على النحو التالي:
ضبط 16 بندقة آلية، 30 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 119 فردا محلي الصنع، 218 طلقة مختلفة الأعيرة، 191 قطعة سلاح أبيض.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 57426 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
330 حكم جناية، 22032 حكم حبس جزئي، 4143 حكم حبس مستأنف، 38028 حكم غرامة، 10902 حكم مخالفة.
واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما، ارتكبوا 4 حوادث سرقة.
وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 223 قضايا مخدرات بحوزة 104 متهمين، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.
وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 49 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 217 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 23404 مخالفة مرورية.
وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 91 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13.
وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية