مصر | إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت غرفة المشورة، بمحكمة شمال القاهرة، سبيل المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه، اليوم الاثنين، وقبلت استئناف الدفاع على قرار استمرار حبسها على ذمة التحقيقات.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

واتهمتها أيضا، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.