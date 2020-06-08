مصر | بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية اقتحام قسم التبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية اقتحام قسم التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره حكمها في إعادة محاكمة 34 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين" المقيدة برقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين، حيث عاقبت 12 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعاقبت 12 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالمشدد 15 عاما كالآتي:

جمال عادل عبدالخالق، وصبحي قرني محمد، وحسام سعد، ومحمود عبدالغفار، ورجب عبدالغفار، محمد أبوزيد، ومحمد عبدالوهاب، وأيمن عبدالفتاح، ومحمد سعد أنور، ومحمد عبدالحميد، وعبدالرحمن أبوسريع، وأمين الهادي.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالمشدد 10 سنوات كالآتي:

محمود زين، وخالد عيد، وسيد أبو سريع، ومنصور أحمد، وربيع عبدااجوتاد، وعمرو سلامة، عبدالفضيل أحمد، وياسر محمد، وحازم محسن، ومحمد سعد، ومحمد جمعة، جمال ربيع،.

والصادر ضدهم حكم بالمشدد 7 سنوات هم كل من:

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سيد سعد، وأمد عبدالرحمن، وأحمد يسري، وأيمن ربيع، وإبراهيم يوسف، وخالد سمير، واسامة إبراهيم، وعلي أبو سريع، وإبراهيم فرج، وأحمد عكاشة.

وألزامت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة ما خربوه ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.