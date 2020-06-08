مصر | تجديد حبس 5 متهمين 45 يوما لاشتراكهم مع الطالبة حنين حسام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 5 متهمين 45 يوما لاشتراكهم مع الطالبة حنين حسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال العباسية، تجديد حبس 5 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بالاشتراك مع الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإتجار بالبشر عبر التواصل الاجتماعي المتهم الأول محمد عبد الحميد والمتهم الثاني محمد علاء والمتهم الثالث أحمد صلاح والمتهم مؤمن حسن والمتهم محمد محجوب.

وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

وكانت النيابة أكدت في بيان لها في وقت سابق، أنها قررت حبس الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك على ذمة التحقيق بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.