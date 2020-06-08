شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 55 شخصًا بفيروس كورونا.. وتعافي 6 آخرين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، الإثنين، إصابة 55 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم إلى مستشفيات الحجر، ومناطق العزل الطبي، لتلقي العلاج، فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، تعافي 6 مصابين وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، واستمرار علاج 119 مصابًا داخل أقسام العزل والرعاية.
في سياق متصل، أعلن علاء محمد محمد المهدي، أحد المتعافين من وباء كورونا المستجد بمركز بني مزار، التبرع بالبلازما لمصابي كورونا لإنقاذهم من الموت، مؤكدًا استعداده من خلال الفريق الطبي المشرف على مكافحة الوباء التبرع للحالات الحرجة والتي تحتاج إلى بلازما.
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