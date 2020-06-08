شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تؤجل طعن المتهمين في «فض رابعة» على أحكام الإعدام والسجن لـ27 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم الاثنين، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، لجلسة 27 يوليو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

ومن أبرز المدانين بالإعدام من قيادات جماعة الإخوان، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي ووجدي غنيم، وعبدالرحمن البر.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمحمد بديع و46 آخرين في نفس القضية التي تضم 739 متهمًا بعضهم هارب.

وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة 374 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين «أحداث».

وحكمت جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات لمحمود أبوزيد «شوكان»، و215 آخرين، وانقضت الدعوى الجنائية ضد 5 متهمين لوفاتهم أثناء نظر القضية.

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كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في أغسطس 2015 بعد اتهامهم بـ«التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص»، بحسب نص قرار الإحالة.