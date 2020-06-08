شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 80 حالة من مرضى كورونا بـ«صدر 23 يوليو» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا محافظ القليوبية، عددًا من مستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا لمتابعة سير العمل، واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

بدأت الجولة بتفقد مستشفى صدر 23 يوليو، بحضور العميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة، والدكتور محمد إبراهيم الخولي، مدير المستشفى، وتفقد الجميع أقسام الاستقبال والأشعة والمخازن والعمليات والجراحة، ومنطقة العزل ومنطقة الفصل بين حالات الاشتباه، وبين حالات الإصابة المؤكدة.

وأعلنت إدارة المستشفى عن شفاء 80 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتحويلها من إيجابي إلى سلبي.

وقال مدير المستشفى إنه يجري الآن رفع كفاءة المستشفى، وتشمل قسم الاستقبال والعيادات الخارجية ومستوصف الصدر.

وأشاد نائبي المحافظة باللوحات الإرشادية لطرق الوقاية ومكافحة العدوى المعلقة على أبواب الغرف ودورات المياه وفي كل مكان بالمستشفى.

وتم المرور على مستشفى أبوالمنجا المركـزي، وتبين وجود الأطباء والتمريض، وتعمل بكفاءة عالية، فضلا عن أن حالة النظافة بالمستشفى جيدة.

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ونوه مدير المستشفى إلى أنه لا توجد أي مشاكل في الأطقم الطبية ولا الأجهزة الطبية فضلا عن أنه لا توجد أي معوقات في الأدوية، كما تم المرور على مستشفى بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق، وتم تفقد قسم عيادة الحميات والفرز والأشعة والمعمل وعيادة الاشتباه بالفيروس.

تعافى 80 حالة من كورونا بمستشفى صدر 23 يوليو بالقليوبية

تعافى 80 حالة من كورونا بمستشفى صدر 23 يوليو بالقليوبية