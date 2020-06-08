شكرا لقرائتكم خبر عن ضربوا الممرضات ومزقوا الكمامات.. أهالي متوفي كورونا يعتدون على «تمريض بنها» التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعدت أسرة مريض توفى بفيروس كورونا على طاقم التمريض بمستشفى بنها العام، عقب علمهم بوفاته، وشهدت المستشفى حالة من الهرج والمرج حيث قام أهل المتوفي بإحداث تلفيات بغرفة إقامة التمريض وتمزيق بعض الواقيات الطبية.

وأكد مصدر داخل المستشفى أنه تم التعدي على ممرضتين بالمستشفى بالضرب بعد إعلان خبر وفاة أحد المرضى المحجوزين داخل المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا، وقيام أسرته التي جاءت لتسلم جثمانه بالتعدي عليهن، وإحداث تلفيات بغرفة إقامة التمريض بقسم الاستقبال.

وناشد الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى قوات الأمن بزيادة أعداد الأفراد الخاصة بتأمين المستشفى خاصة وأن هذه ليست الواقعة الأولى، حيث تم التعدى الخميس الماضي على أحد أفراد التمريض وهرب المتعدون قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد مستشفى بنها العام حالة تعدي على طاقمها الطبي، خلال هذا الأسبوع، حيث قام بعض المترددين والزوار للمستشفى بالتعدي على الطاقم الطبي لرغبتهم في زيارة ذويهم المحجوزين بالمستشفى ورفض الطاقم الطبي ذلك.

وعلقت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير المستشفى قائلة إن الفريق الطبي يعاني كثيرًا بجانب محاربة وباء كورونا المستجد، وذلك لقلة الوعي، فالمواطنين مازالوا يصرون على دخول المستشفى وأداء الزيارات العادية والتكدس داخلها دون مراعاة أن المستشفى تحولت لمستشفى حجر صحي.

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التعدي علي تمريض بنها التعليمي بسبب حالة وفاة بفيروس كورونا

التعدي علي تمريض بنها التعليمي بسبب حالة وفاة بفيروس كورونا