شكرا لقرائتكم خبر عن 30 حالة جديدة.. رابع مستشفى عزل بالإسكندرية يستقبل أول دفعة من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نانسي عاطف، مدير مستشفى الطلبة الجامعي في الإسكندرية، والمخصص كرابع مستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لأساتذة وطلاب الجامعة، استقبال أول دفعة من مصابي الفيروس وحالات الاشتباه منذ تشغيلها رسميًا في 18 مايو الماضي.

وأوضحت «نانسي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اليوم الاثنين، أن المستشفى استقبل حتى الآن 30 حالة، وفي انتظار نتائج المسوح التي أجريت لهم تمهيدًا لخروجهم إذا كانت سلبية واعتبارهم متعافون، حيث جرى تخصيص المستشفى للعزل، والذي يعمل بقوة 50 سرير بخلاف 10 أسرة للعناية المركزة، ومكون من 48 طبيب وتمريض وفني.

وأشارت إلى أن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أًصدر قرارًا بتخصيص مستشفى طلبة الجامعة للعمل كمستشفى لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومستشفياتها الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يومياً لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.

يأتي قرار تخصيص مستشفى الطلبة كمستشفى رابع للعزل لتضاف إلى مستشفيات العجمي النموذجي والمدينة الشبابية في أبوقير والمدينة الطلابية في سموحة.