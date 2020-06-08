شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشكر كهنة وخدام الإسكندرية بسبب «مدارس الأحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى كهنة وخدام الكنيسة في الإسكندرية بسبب خدمة مدارس الأحد، وجميع القائمين على البرنامج واهتمامهم بإصدار تطبيق «أبناء النور» والذي يفيد كل أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كل مكان، كما وجه الشكر إلى الخدام الذين يعملون في البرنامج وشاركوا في بنائه، إذ يحتاج إلى مجهود كبير.

وقال البابا في كلمة وجهها، اليوم الاثنين، عبر الموقع الرسمي للكنيسة، قائلاً، إنه في عام 2018 احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمئوية مد،ارس الأحد وكانت لهذه الاحتفالات أهداف كثيرة، من بينها طرح مجموعة من الاقتراحات لتطوير خدمة مدارس الأحد في الإسكندرية من خلال تطبيق إلكتروني جديد تحت مسمى «أبناء النور» لتطوير مدارس الأحد بما يتناسب مع العصر الذي نعيشه حاليًا في القرن الواحد والعشرون الهدف منه تقديم خدمة جديدة تربط بين كل الخدمات في مدارس الأحد ليس فقط في مدينة الإسكندرية وحدها وإنما في جميع المدن عبر الإيبارشيات والكنائس في مصر وخارجها.

ولفت إلى أن التطبيق كان تجريبيًا على حدود الإسكندرية فقط لكن منذ يناير 2020 صار التطبيق متاحًا للجميع.

ودعا البابا تواضروس الثاني، خدام مدارس الأحد بكافة كنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر إلى الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها تطبيق «أبناء النور» لخدمة مدارس الأحد، والذي أعدته خدمة مدارس الأحد بالإسكندرية، ويوفر التطبيق الذي تديره منصة أبناء النور الإلكترونية العديد من الخواص الإلكترونية التي تسمح بتواصل الخدام مع مخدوميهم بأساليب تفاعلية.

وأطلق البابا المرحلة الثالثة من التطبيق الخدمي مطلع العام الجاري لخدمة كافة كنائس الكرازة المرقسية، بينما أطلقت المرحلة الأولى منه بالتزامن مع احتفالات مئوية مدارس الأحد في يوليو ٢٠١٨، وأطلقت المرحلة الثانية والتي شملت كنائس الإسكندرية في يناير ٢٠١٩.

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