شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تقيم أول منفذ لبيع إنتاج معهد الاستزراع السمكي: البلطي بـ20 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت جامعة قناة السويس أول منفذ لبيع أسماك معهد الاستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك، التابع للجامعة بمقر الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية.

وقال الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن هذ المشروع يأتى في إطار خطة الجامعة لتحويلها إلى جامعة منتجة تخفف من أعباء الدولة وموازنة الجامعة، وفقًا لأحدث النظم التعليمية الجامعية في العالم، والتي تربط بين الجامعة والمجتمع وتعتمد على استراتيجية التعليم للمجتمع، مشيرة إلى أن الهدف منه توفير المنتجات الغذائية المختلفة ضمن خطة الأمن الغذائي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وأضافت «هجرس» أن الجامعة بدأت مبكرًا في تنفيذ استراتيجية الجامعة المنتجة من خلال مزارع القمح في كلية الزراعة ومزارع الماشية والعجول بكلية الطب ومنفذ بيع اللحوم وفى كلية السياحة والفنادق من خلال خدمات الفندقة والسياحة ومنتجاتها وفى كلية العلوم من خلال تصنيع الكحول لأول مرة بأسعار تنافسية بقسم الكيمياء ومطهرات لمكافحة كورونا وكلية الهندسة وإنشاء وحدات للتعليم الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، قال الدكتور محمد التابعي، عميد المعهد، إنه تماشيًا مع تلك السياسة سيتم بيع سمك البلطي للجمهور اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، بمقر المعهد في الجامعة القديمة، مشيرًا إلى أن سعر البلطي الحجم المتوسط 25 جنيهًا للكيلو، و٢٠ جنيهًا للحجم الصغير.