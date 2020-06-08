شكرا لقرائتكم خبر عن تركها زوجها وأولادها ومنعها الأهالي من الخروج.. «لا للتنمر» بالأقصر بعد مضايقات مريضة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة عزة القاضى، الحاصلة على الدكتوراه في التنمية، مبادرة «لا للتنمر» على مرضى كورونا بالأقصر، بعد المضايقات التي تعرضت لها إحدى السيدات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما استعانت بها لمساعدتها للحصول على العلاج بعدما تركها زوجها وأولادها ومنعها الأهالي من الخروج على مدار يومين لم تحصل فيهما على علاج أو أكل، ما عرض حياتها للخطر.

وقالت «القاضي» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، إن هذه المبادرة الهدف منها الوصول لجميع المرضى المعزولين في كل المناطق وتقديم المساعدة لهم بإحضار العلاج والطعام، بالإضافة إلى توعية الأهالي في هذه المناطق بضرورة التكاتف والتعاون حتى تمر الأزمة بسلام على الجميع، متبعين كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع المرضى.

وأضافت أن الهدف من إطلاق المبادرة «تعرضت لموقف مخزى، حينما ذهبت إلى إحدى المريضات أثناء سؤالى عن العنوان، فوجئت بالأطفال يزفونى (كورونا كورونا)، وأشاروا إلى مسكن المريضة»، مشيرة إلى أنها «أعطيت المصابة حقيبة بها طعام وعلاج، وأثناء عودتي السيدات شدت الأطفال من الشارع وأخذوا يرددوا هاتوا المياه والكلور بسرعة، وعبارات سب وتنمر أخرى»، بحسب قولها.

وأشارت غلى أنه «نشرنا فكرة المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بأرقام الهواتف ونقوم بمساعدة أي شخص مريض يطلب المساعدة، وتقدم إلىّ عدد من المتطوعين لخدمتهم»، مؤكدة أن «انطلاق هذه المبادرات تساهم في تشجيع الكثير على خدمة المجتمع ومواجهة الوباء لانحساره والقضاء عليه بإذن الله».