شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول «ولادة قيصرية» لمريضة كورونا في «عزل الباجور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مستشفى الباجور المركزي بالمنوفية، المخصصة لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، الإثنين، إجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة مصابة بالفيروس. وقالت المستشفى في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم إجراء العملية في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم، تحت إشراف الدكتورة شيماء سلام، طبيبة النساء والتوليد، والدكتور تهامي أبوالعلا، استشاري الجراحة العامة، مؤكدًا أنه الأم والمولود في حالة صحية جيدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 34,079

تعافي 8,961

وفيات 1,237

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