شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء «حاسبات العريش».. وبدء «طب بيطري» هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.

قال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته الأخيرة على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات لتضاف إلى كليات الجامعة.

وأضاف «النادي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المجلس وافق أيضًا على بدء الدراسة في كلية الطب البيطرى بجامعة العريش اعتباراً من العام الجامعى 2020 / 2021 العام المقبل ) وإبلاغ مكتب التنسيق بذلك لإدراج الكلية ضمن رغبات تنسيق الجامعات للعام الدراسى الجديد، مع تطبيق لائحة كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس عليها، وإصدار القرار الوزاري اللازم في هذا الشأن.

وأشار إلى وصول موافقة المجلس الأعلى للجامعات إلى جامعة العريش للإعداد لتنفيذها، مؤكدًا أنه جار العمل على الحصول على موافقة المجلس ببدء الدراسة في كليات الطب البشرى والهندسة وطب الأسنان وغيرها من الكليات لخدمة المجتمع السيناوى.

يذكر أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم147 لسنه 2016 بإنشاء جامعه العريش التي تضم كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وضمت إليها كليات «الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحرى والمصايد السمكية».

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