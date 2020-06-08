شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «عزل أبوقير»: تعافي 20 مصابًا جديدًا بـ«كورونا».. والحصيلة ترتفع لـ450 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عماد، رئيس الفريق الطبى الجديد لمستشفى الحجر الصحى المؤقت في المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافي 20 حالة جديدة من فيروس كورونا، وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تمامًا، وتلقى العلاج اللازم، الإثنين.

وأضاف «عماد» في تصريحات صحفية، أنه بخروج الحالات الـ20 يصل إجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن إلى 450 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم، للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم، حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه يتم استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمي المركزي من أصحاب الحالات البسيطة، التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وأشار إلى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهة فقط وليست رعاية طبية كاملة، والمخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مستشفى الحجر الصحى في أبوقير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو اجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الاولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية، وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين، وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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