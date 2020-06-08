شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ريهام سعيد على قرار وقف مذيعات قناة النهار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت المذيعة ريهام سعيد عن استيائها من بعض التعليقات التي وصلت لها عقب إعلان وقف برامج الهواء لقناة النهار على خلفية قرار المجلس الأعلى للإعلام.

ففي بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على ‏موقع الصور انستجرام، قالت إن مسألة وقف مجموعة من الإعلاميين -من بينهم الفنانة ‏والإعلامية ريم البارودي-، هي مسألة مؤقتة لحين تقنين أوضاعهم بالنقابة فقط، مشيرة إلى أنها لا تتمنى أن تفقد الشاشة قيمة وقامة ‏إعلامية كدعاء فاروق مؤكدة إنها مكسب لأي قناة تظهر عليها.

وأكملت حديثها في الفيديو الذي استغرق 22 دقيقة، إنها لا تتمنى الشر لأي شخص أو أن يتضرر من شيء قد عانت هي منه قبل ذلك في إشارة لقرار وقفها عن الظهور الإعلامي لمدة عام.

وأكدت ريهام سعيد أنه لا يوجد داعي للقيل والقال حول فرحها أو شماتتها في أي شخص موقوف، لأنها تعيش في كرم الله وفي نجاح ‏واحترام وحب الجمهور دائمًا.‏

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا، بمنع ظهور 5 إعلاميات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ‏والمقروءة والالكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، من ‏بينهن الفنانة ريم البارودي التي تقدم برنامج «شارع النهار» على قناة «النهار»..‎

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