شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بسوهاج بتكلفة 259 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإثنين، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي بتكلفة 259 مليون جنيه، بمحافظة سوهاج، وهي مشروعات صرف صحي قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا ومشروعات صرف صحي قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج جنيه.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن مشروعات صرف صحي قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا تبلغ تكلفتها الإجمالية 123 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ 3 محطات رفع وشبكات انحدار بطول 45563 مترًا وخطوط طرد بطول 10879 مترًا ووصلات منزلية يبلغ عددها 5551 وصلة تخدم 34774 نسمة.

وأشار اللواء المهندس محمد بدري محمد، إلى أن مشروعات صرف صحي قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج تبلغ تكلفتها الإجمالية 136 مليون جنيه، وتشمل 3 محطات رفع وشبكات انحدار بطول 25860 مترًا وخطوط طرد بطول 7182 مترًا، ووصلات منزلية يبلغ عددها 3350 وصلة تخدم 34862 نسمة.